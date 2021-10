Las excepciones y la precarización

Si al Proyecto de Generación de Empleos se le pone Ley de Excepciones al Código del Trabajo se les acaba el pregonar que existen dos códigos y el oponerse a que más de seis millones de ecuatorianos tengan una oportunidad de tener empleo. Solo ven para el lado que les interesa, el resto que vean por su cuenta el problema de no tener trabajo. Los que tienen trabajo, tras 25 años: pensión patronal; a los que trabajan por horas, darles la solución de que cada seis horas de trabajo compartido en tres lugares diferentes se contabilice como un día laborado. Ej.: un trabajador que en dos horas hace trabajo de limpieza de un hogar, en otro lavado y secado, y en otro planchado, completa el día. La forma de pago, retención de la persona que recibe el servicio, premiada con la declaración al SRI, que le exonera el 100 % de ese pago y automáticamente debe de transferirlo al IESS; al ajustar los 25 años de trabajo por la suma de horas tienen derecho a la pensión patronal. La forma es buscar el cómo, no precarizar las necesidades de la mayoría. La Asamblea busca recuperar los $ 70.000 millones que se evaporaron en la década pasada y crea comisiones que tienen objetivos ajenos a la crisis económica del país. La plata no está en el país. Corresponde una comisión internacional que no tenga 32 asambleístas con glosas que apoyan la desadministración anterior. Con ello se incumplió el art. 113 de la CRE. El órgano que elige las autoridades de control no puede estar politizado.

Salvador C. Loffredo Autheman