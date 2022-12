Estrategia senegalesa

Para el partido con Ecuador, los senegaleses simplemente se dieron cuenta de que en el equipo ecuatoriano el único que mete goles es Enner Valencia, por lo que se limitaron a mantenerlo aislado, cubriéndolo con uno o dos defensores, impidiéndole recibir pases, obstaculizándolo cuando picaba, etc. Con este planteamiento pudieron tranquilamente dedicarse a desesperar a sus adversarios controlando la pelota sin permitirles acceso a ella. No tenemos cabeceadores, ni pateadores de media y larga distancia. Los delanteros cuando están solos ante el portero no emplean tiros suaves, pero curvos o bombeados, para evitar que los detenga, sino que descerrajan misiles que pueden matar al portero pero que no resultan en gol. No han visto a Messi hartarse de hacer goles de esa manera. Además, esta época en que los sueldos de los futbolistas son fabulosos comparados con los de antaño, los delanteros principalmente, deberían ser ambidextros: la única oportunidad que tuvo Michael Estrada de rematar perpendicular a la portería recibiendo un pase justo a ras del suelo, pifió el disparo, porque no es zurdo. De nuevo tengo que referirme a Lionel, que se ha llenado la barriga de goles así.

Una última acotación: parece que ahora con el profesionalismo deportivo ya razonablemente asentado, los jugadores realizan su entrenamiento en el horario establecido, cumplidamente, pero nada más. No tienen interés en mejorar su técnica. Recuerdo al legendario Washington ‘Chanfle’ Muñoz Yance, que luego del entrenamiento colectivo se quedaba una hora más en la cancha practicando su espectacular disparo.

Jorge Gabriel Pantoja Vera