El espionaje democratizado

No hace mucho constatamos que tras comentar en nuestro hogar nuestro interés por un objeto, nos aparecía en el móvil una propaganda del mismo. Es decir, ahora todos estamos espiados siempre -si no tomamos medidas muy especiales y molestas- para explotarnos en lo económico, como, si interesara a XXX, lo seríamos en lo político, sexual, etc. ¡Qué lejos parecen aquellos tiempos en que mirábamos con envidia a los países que expulsaban espías extranjeros, mientras aquí creíamos que no los había. Ahora mismo estamos viendo tambalearse a un gobierno por haberse atrevido a cumplir con su elemental deber de espiar a quienes habían dado un golpe de Estado. ¡País!

Martín Sagrera Capdevila