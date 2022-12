Enseñemos a decir ‘no’ de una

Las noticias que se transforman en virales en redes sociales impactan en positivo o negativo en la sociedad. Recientemente, se conoció el tema de los niños que por intercambio de caramelos ejercitaron sus extremidades superiores.

La noticia fue eliminada de su fuente, pero por la difusión mediática recibida hace factible su réplica con facilidad, dado que locaciones, protagonistas y caramelos no son difíciles de conseguir.

Para estas fechas, una de las grandes preocupaciones que tienen los padres de familia es qué regalos dar a sus hijos, resultando la solución al alcance de todos y esto es: Diálogo. Recursos para ello existe y no necesariamente son monetarios. Si desconocen cómo empezar, el cuento infantil Blanca Nieves es material de ayuda, dado que relata cómo la reina malvada brinda una manzana envenenada bajo la apariencia de una anciana.

Al hablar claro con los menores de edad sobre no permitir que extraños toquen su cuerpo, no se pavimentará el camino para que los abusos sexuales se realicen sin resistencia. En esos escenarios, a más de la situación traumática que vive la víctima, quienes en su mayoría no reciben ayuda psicológica, están los embarazos no deseados, lo que provoca un sufrimiento por partida doble. Aunque la ley diga una cosa, la realidad es otra. Aprovechemos el feriado para dialogar con los hijos y enseñarles a prevenir el abuso sexual.

Econ. Marysol Del Castillo