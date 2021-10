Educación para jóvenes y adultos

La oportunidad para jóvenes y adultos de 15 a 24 años que no han logrado concluir su Educación General Básica (EGB) en tiempos previstos se abre con la inclusión educativa para que este grupo poblacional retorne al aula de clases y se sienta motivado a continuar sus estudios de bachillerato. Esta oferta busca fortalecer destrezas, habilidades, conocimientos, capacidades, actitudes y valores, que a través del proyecto de vida les permita insertarse en el mundo laboral, con mejores posibilidades de desarrollo. La reinserción al sistema nacional de educación les permitirá culminar el 8vo, 9no y 10mo de EGB. En cuanto al currículo, el Ministerio de Educación se enfocó en la flexibilidad e inclusión de adaptaciones curriculares. Es decir, ajustes o modificaciones a las diversas realidades de este valioso grupo poblacional, en cuanto a sus características, intereses y necesidades. El currículo integrado cimienta las bases necesarias para que jóvenes y adultos alcancen autonomía social y económica, y les abra la puerta a un aprendizaje para toda la vida. Esta escolaridad ofrece modalidad presencial o semipresencial, y según sean las características o intereses del grupo poblacional. Además comprende seis módulos en los que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje con énfasis en el saber hacer. Finalmente, permitirá a la población joven y adulta que no ha concluido su EGB, finalizar su periodo educativo en once meses intensivos. Los estudiantes recibirán clases presenciales de seis horas pedagógicas de lunes a viernes.

Roberto Camana-Fiallos