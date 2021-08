Los ecuatorianos quieren un país estable y que se acaben la incertidumbre y las protestas

Seguimos viviendo en una incertidumbre, que pensamos iba a terminar con el nuevo gobierno, pero lamentablemente no es así. Recordamos las palabras del actual presidente diciendo que tenía sus brazos abiertos para tratar o resolver los problemas de los diferentes sectores, pero que no iba a permitir huelgas, cierre de carreteras, etc., lo cual tranquilamente creímos. ¿Pero qué pasó? Los transportistas comenzaron a protestar por el alza del combustible, lo cual muchos ecuatorianos creíamos necesario con el objeto de aliviar los subsidios; y otro pequeño sector arrocero reclamó por el precio de la saca de arroz que, según ellos, debía ser de $ 35 y no lo que pagaban las piladoras, a lo cual el gobierno cedió, aparentemente, pero igual cerraron las vías y nadie dijo nada.

Pero el principal problema que actualmente estamos visualizando es que ante la aparente debilidad del gobierno se están produciendo protestas de otros gremios que, al ver que fueron atendidos los anteriores, están seguros de que con un simple bloqueo de carreteras accederán fácilmente a sus pedidos sin represalia alguna del gobierno...

Pidamos al presidente que haga de este país algo estable, porque en lugar de salir a otro país queremos vivir en este como lo hacíamos antes de que la corrupción y el narcisismo imperen.

Édgar Diminich M.