¿Ecuador, país de apuestas?

En 2011 el país votó en consulta popular por la eliminación de juegos de azar (casinos, máquinas traga monedas, sorteos, etc. y cualquier forma de apuestas); por su asistencia hospitalaria, educativa y otras actividades de servicio social, la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) fue excluida de esta disposición. Pero esa deferencia ha tomado otro rumbo; en centros comerciales ya no solo hay islas de venta de lotería, sino verdaderos locales de promoción del juego; casinos, a toda vista. Siguiendo el ejemplo, en varias ciudades están colocando al pie de despensas, negocios de barrio, etc., máquinas traga monedas, lo que atrae en especial a los niños. Mi sorpresa va más allá en los anuncios televisivos, en especial de transmisión del fútbol: se insta a apuestas para ganar cientos o miles de dólares. Estas promociones tienen respaldo de la JBG y Cruz Roja, lo pasan rapidito pero es posible verlo. ¿Quién no ha ido a un bingo? Es algo social, esporádico, de intención puntual… pero apuestas y juegos permanentes inducen al vicio, la ludopatía; el juego lleva a la adicción y ello destruye a la persona, a la familia, a la sociedad; por ella se pierden trabajos, se destruyen matrimonios. La ludopatía es una enfermedad psicológica y mental altamente destructiva. ¿Cómo dos instituciones que velan por la salud, ejemplo de honorabilidad, respeto y trabajo, están apoyando algo destructivo y no legal? ¿Dónde están las autoridades? El defensor del pueblo, de oficio debe actuar, dado que el tema es de conocimiento público.

Daniel Uyaguari Zh.