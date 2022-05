Ecuador tiene leyes y se las respeta

El manejo de la furia es un tema muy serio que debe realizarse explicado por especialistas en sicología y demás ciencias afines, caso contrario se lastima a propios y terceros, sobre todo a inocentes que estuvieron en el lugar y momento equivocados. La importancia del tema no acepta el automedicarse y efectuar cualquier acto bajo el manto del manejo de furia. Este miércoles estuve en el barrio Cuba y vi como moradores del sector se agruparon para dilucidar un tema que les preocupaba: el cambio de domicilio del ‘Español matagato’ al barrio Cuba, lo cual pone en riesgo la vida de mascotas de los moradores del sector. La persona en mención es conocida en dicha área porque le gustaba visitar el barrio para capturar gatos comunitarios, en especial cachorros y jóvenes, y lanzarlos contra la pared. Esta actividad antiestrés la efectuaba cada vez que tenía mal humor y no desistía hasta que el animal estuviera muerto. Una vez obtenido su objetivo se retiraba velozmente en su carro, no sin antes decir sus cuantos “hostia” y demás a quien le protestase por el animal muerto.

Vivimos en el siglo XXI y aún se detecta el síndrome del español conquistador, cuyos actos se desarrollan bajo la premisa que todo es de ellos y por tal pueden hacer lo que deseen. Aquí es Ecuador, existen leyes que protegen a los animales y deben ser aplicadas. A cuidar las mascotas, que la furia descontrolada anda en carro visitando barrios.

Ec. Marysol del Castillo