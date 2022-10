No cabe duda: somos un país de corto plazo

Me entusiasmé mucho con el programa del candidato Lasso. Y el presidente está cumpliendo el programa ofrecido: establecer una plena democracia; promover una economía de ciudadanos libres y prósperos; empoderar a los ciudadanos para elegir con libertad los medios para alcanzar su realización personal. ¿Alguien podrá dudar que respiramos democracia? Está solucionando el problema económico del Estado; créditos a los agricultores a bajo interés y a largo plazo. No ha repartido hospitales, está reestructurando el IESS (12 años sus directivos), más bonos de desarrollo humano. Crear nuevos mecanismos de contratación. Incentivos y mecanismos que faciliten la contratación de grupos vulnerables. Acceso más rápido al seguro de desempleo. Apostar por una minería legal y sustentable, operativos para desmantelar prácticas ilegales. Reducción de gastos improductivos. Focalización de los bonos estatales. Eliminar gasto en corrupción en compras públicas. Remover la burocracia improductiva. Recuerdo que CREO y PSC reconocieron en su alianza la debilidad institucionalidad del país, veían con suma preocupación el sistema de administración de Justicia, en especial la forma de nombrar y sancionar a jueces y fiscales. Mas, algunos que aplaudían al candidato, hoy como no les dan empleos, son los más fervientes detractores.

Ab. Franklin Lituma Manzo