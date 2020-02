Docentes y los roles familiares

Señor director: he trabajado como docente en varias instituciones y en diferentes niveles educativos por más de treinta años y ninguno de mis maestros de escuela religiosa y colegio del Estado ejercieron el rol de “guías y orientadores morales y éticos, como lo eran antes”, ni suplieron “las deficiencias familiares que impiden la formación integral de la juventud”.

Esos roles que son netamente responsabilidad de la familia, no deben ser endosados a los maestros bajo el pretexto de que los “padres ya no son educadores de sus hijos”. Adicionalmente a nuestras responsabilidades como docentes podemos (y lo hacemos con gusto) motivar, inspirar a nuestros alumnos, pero no debemos asumir roles que por antonomasia son de quienes desde el inicio de la paternidad sabían que debían enfrentar.

Ningún ente gubernamental o privado es responsable de la formación de valores en nuestros hijos; quien piense lo contrario sencillamente quiere liberarse de sus deberes y obligaciones con los hijos y con la sociedad.

Carola Ortiz E.