El desafío de regresar a clases después de 15 meses

Se “reanudan las clases presenciales”. Tras este comunicado, los padres de familias se preguntan: ¿envío o no a mis hijos?, debido a que la pandemia aún no termina. El retorno a clases presenciales es progresivo y voluntario. Los docentes debemos planificar para que las clases lleguen a los estudiantes que eligieron la modalidad presencial y a quienes continuarán clases desde sus hogares. En las instituciones educativas públicas, el acceso limitado a internet es un inconveniente. En una unidad educativa de la parroquia Rumipamba, cantón Quero, en Tungurahua, un grupo de maestros, al probar todos al mismo tiempo la conectividad de internet desde el establecimiento educativo con sus estudiantes, no lograron los docentes mantener al 100 % sus clases virtuales con sus alumnos por la saturación del servicio. Esta problemática de educar en línea desde planteles educativos la sienten la mayoría de centros públicos ubicados en el sector rural y en poca escala en lo urbano. No se ha logrado que todas las instituciones escolares cuenten con acceso a internet de alta prestación y muchas veces los docentes han tenido que gastar de sus bolsillos para contratar planes de internet. En zonas rurales del país se debe continuar con el uso de libros de textos del Ministerio de Educación, para proseguir con clases presenciales y virtuales.

Mg. Roberto Camana-Fiallos