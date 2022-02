Sobre “Derrota moral de un presidente”

Sobre el editorial del señor Roberto Aguilar, titulado “Derrota moral de un presidente”, debo decir que es fácil criticar desde la comodidad del teletrabajo, cuando no se es responsable de la seguridad del país ni tiene que salir a jugarse la vida todos los días en la lucha contra el hampa. Menos todavía si conceptos como causa de justificación, legítima defensa, cumplimiento de deber y uso progresivo de la fuerza le son académicamente ajenos.

No obstante el arcaísmo de estas instituciones jurídicas en nuestra ley, es indudable que si los delincuentes armados no se rinden ante la advertencia policial y no entregan sus armas, dejan en posición de legítima defensa y cumplimiento de deber al agente de policía, quien tiene derecho legal a proceder como mejor lo considere para la seguridad de personas inocentes y la suya propia.

Solo quienes no han sufrido agresiones de la delincuencia, ni han perdido vidas y patrimonio valiosos para ellos, pueden aventurarse a reprochar una acción policial evidentemente destinada a proteger a la ciudadanía y el respaldo que el superior debe brindar a sus subalternos cuando actúan correctamente.

Carlos Cortaza Vinueza