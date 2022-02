Leyendo el Diario de su distinguida dirección, me complace mucho conocer que todas las denuncias que llegan a su despacho y las investigaciones que hace el equipo de Expreso sobre los problemas de la comunidad, son atendidas inmediatamente por el GAD de Guayaquil. En lo que atañe a la Metrovía, las estaciones de la Avenida de las Américas, entre estas la Aviación Civil Este, no tienen usuarios y están abandonadas, despintadas, viejas y con un total descuido. Esto hace pensar que no son necesarias estas estaciones, constituyendo un obstáculo para la circulación de los vehículos, al producirse en ese lugar un cuello de botella. Hay ramales como los que vienen del Batallón del Suburbio que están terminados pero que no han entrado en funcionamiento, lo mismo que el ramal que pasa por la calle García Avilés y Malecón, en donde, desde hace seis meses se construyeron las casetas de parada. Asimismo se nota muy claramente que los buses articulados han dejado de funcionar; muchos se dañan con facilidad, por lo que ahora está circulando un mayor número de alimentadores. Se debe hacer una investigación real de lo que sucede con la Metrovía para que los ciudadanos tengamos una visión clara de su estado, más aún si ya no existe la Fundación Metrovía.

Ab. Rodrigo Herrera Cañar