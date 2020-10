Dar buen uso al dinero incautado con drogas

Es alarmante el trafico de drogas. A diario se descubren y confiscan cantidades enormes, y dinero en efectivo, vehículos y bienes. ¿En qué se utiliza este dinero incautado junto a las drogas? Lo que se logra incautar considero que es mínimo vs. la cantidad que elude todos los controles y llega a su destino, haciendo millonarios a los traficantes. Sugiero que los dineros los utilicen en los diversos centros de atención a enfermos de cáncer, a discapacitados, a ancianos. Crear clínicas de rehabilitación para afectados por la droga, centros de atención alimenticia para pobres, casas cunas, centros médicos para pacientes renales, asilos de ancianos pobres desamparados y niños desnutridos, bancos de alimentos. Edificar una cárcel de alta seguridad en alguna isla remota para traficantes apresados ‘in fraganti’, sin derecho a visitas, y merecedores de juicio inmediato, sin atenuantes ni medidas alternativas corruptas. Pensemos en el federalismo tan necesario con tanta corrupción. Elegir a candidatos honestos, no a payasos ni ladrones. No maltratar a vendedores informales; maltraten a los corruptos que merecen penas capitales de inmediata ejecución. Rehabilitar el Instituto de Higiene (Inquieta Pérez). Incinerar las drogas al mes de incautadas, en publico.