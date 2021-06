Si no los van a cuidar, para qué llamarlos

En un noticiero del 01-jun-2021 se conoció el pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso, sobre el retorno paulatino a clases presenciales para niños y adolescentes, ante lo cual, con el debido respeto solicito considerar que dicha acción se realice una vez concluido el proceso de vacunación 9-100 (nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días) y no antes, a efecto de no sumar contagios para quienes por su edad aún no son considerados para ser inoculadas. Ecuador cerró el 2020 con 12.326 contagios en niños y adolescentes; hasta el 22-feb-2021 el mismo segmento de población registró 16.774 casos. En adultos es difícil bajar la resistencia, mucho más con personas en proceso de formación. Un día solicite a un taxista que se suba la mascarilla y este me respondió que no lo hacía porque le tapaba los lentes. Independientemente de que las instituciones educativas adecuen sus instalaciones para cumplir con las medidas de bioseguridad y no ser sancionados, es secreto a voces que algunos planteles han solicitado a los padres de familia firmar una carta para deslindar -a la unidad educativa- responsabilidad de contagio de COVID-19 por la asistencia del alumno a clases presenciales, caso contrario no les otorgaban matrícula. Si no existirá control del alumnado, que sigan en casa hasta que todos estén vacunados; igual se paga la pensión.

Ing. Isabel de Cordovez