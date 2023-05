Cuidado con regalos atractivos de los ex

Diario EXPRESO en su edición del 06-abr-2023 publicó la noticia de “Envía una bomba en regalo a la boda de su ex. El hecho sucedió en Surendra Share, India. Los explosivos estaban instalados en un sistema de cine de casa que explotó al conectarse, derribando las paredes de la habitación donde se produjo el suceso, matando al flamante esposo y a su hermano e hiriendo a cuatro personas más. Como están los tiempos actuales en Guayaquil, donde los delitos de femicidio, sicariato y atentados con bombas no son extraños, es muy valioso tomar esta experiencia ajena para no recibir obsequios atractivos de ex parejas sentimentales cuya relación no terminó en buenos términos o simplemente poseen el chip mental “es mía o de nadie”.

Si la expareja insiste mucho en dar sus regalos, por muy lindos que sean, se podría argumentar para no recibirlos que el dinero que gastará en el obsequio lo use para donarlo a un albergue de mascotas, hecho que llenaría de felicidad a la novia. De esta forma evitamos muertos, heridos y ayudamos a aliviar los gastos de nuestros amigos de cuatro patas que viven en refugios. Solo ahí sabremos si su intención de regalar era real o simplemente nos libramos del camuflaje de la muerte.

Marysol del Castillo