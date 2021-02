Algo no cuadra

Cuando el CNE, ejemplo de expresión de la voluntad popular en el mundo, entre comillas, nos dé los datos oficiales de la elección del 7 de febrero de 2021, los votos se contarán de la siguiente forma: Los votos de los candidatos son porcentajes de los votos válidos y sumados deben dar el 100%. Los votos blancos y nulos son porcentajes de los sufragantes. Los sufragantes son votos válidos + votos blancos + votos nulos. El padrón electoral es igual a sufragantes + ausentismo. No coman ansias, no tiene sentido hacer este ejercicio en porcentajes de la votación incompleta. Esas interpretaciones son sesgadas y si no cuadran es cuando existe fraude. No hay dónde perderse.

Dr. Manuel Posso Zumárraga