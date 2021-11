Crisis carcelarias

Todos los guías penitenciarios, son cómplices de los objetos prohibidos que ingresan en la Penitenciaría, igual la parte administrativa, si no cómo ingresó una máquina de suelda para hacer las garitas, cientos de sacos de cemento, arena, herramientas para hacer piscinas, bares, etc., por lo que deben ser procesado y despedidos. Los militares jubilados, ya como ciudadanos civiles deben ser contratados como guías penitenciarios, pues fueron preparados con disciplinas y no van a ceder fácilmente; la Policía, no, porque son corrompidos por las mafias. Ejemplo: en una comunidad todos saben quiénes y dónde se vende droga, menos los policías y fiscales.

Hugo Rodríguez Reyes