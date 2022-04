Corrige a tu hijo y dará descanso y alegría a tu alma

Adopté al gato Lorenzo el 17/03/22. En casa también viven cuatro de sus hijos que fueron abandonados al nacer el 24/02/21. Los crié con mucho cuidado y por su seguridad ellos no salen, a fin de darles una oportunidad de vida ante la intención de que mueran en desamparo en pleno invierno. Fue maravilloso verlos crecer y no enfermarse; en la familia los llamamos Los bebitos. Siendo las mascotas más jóvenes en casa, sus travesuras eran consideradas normales, entre ellas el rascar muy ruidosamente los areneros. Cuando Lorenzo se encontró con sus hijos por primera vez no hubo enfrentamiento y eso que Los bebitos son territoriales y en cantidad superior. Por su problema visual, Lorenzo no sale de casa pero recuperado de sus heridas no dudó en poner orden. Un día al escuchar el sonoro rascar de sus areneros, en su idioma y con tono enérgico se dirigió a los cuatro y desde ahí son gatos modelos; maúllan y rascan en tono normal, nada de extremos. Sin llegar al castigo físico, Lorenzo nos dio lección de vida; en cambio algunos padres permiten que sus hijos masacren verbalmente a otros miembros de la familia con la excusa: “ella es así”. Los padres deben ser conscientes de la calidad de hijos tóxicos y tiranos que dejan a la sociedad y analizar cómo aplicar reversa. No hay derecho de humillar a otro pariente solo por ser pobre.

Ec. Marysol del Castillo