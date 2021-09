Contubernio tripartito

Una gran verdad ha saltado a la arena política: el contubernio y alianza entre Correa, Nebot e Iza, que ha quedado demostrado tras la intervención del Ab. Nebot en la convención de su partido, del que es dueño y señor, como lo es Correa del suyo, y como Iza se cree dueño del que dirige. Cada uno y a su conveniencia se juntan para torpedear la labor del presidente Lasso. El egoísmo estúpido y oscuros intereses los han unido para boicotear las medidas del Ejecutivo. No existe otra explicación lógica ni patriótica para pensar lo contrario. Son el eje del mal; prefieren que su país siga cuesta abajo y no buscan la recuperación económica. Cuentan con una burocracia gubernamental actual (gobierno, municipios y prefecturas) y con mucho dinero para pagar marchas como las de octubre de 2019, que tanto costó; pese a todas las consecuencias y pruebas irrefutables no hay responsables. Ese monstruo tripartito está vigente y funcionando. Otro golpe acaba de darnos la Corte Constitucional, dando la espalda al legítimo derecho de todos los ecuatorianos representados por el movimiento ciudadano que planteó y pidió dar curso a un referéndum tras haber cumplido todo lo que disponía la ley; permitiendo y avalando la ilegal e inconstitucional postura de la Asamblea corrupta anterior, presidida por Litardo. Si esta Corte nos falla así, solo nos queda que venga una dictadura honesta que enrumbe al país y vaya tras la recuperación de los miles de millones de dólares robados.

Jorge Luis Rojas Silva