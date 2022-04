Control a las farmacias

No nos referimos a las farmacias pequeñas de barrio sino a las grandes. Si pido ranitidina me dan omeprazol, si deseo comprar metoclopramide generico, la respuesta es “No. Nosotros no vendemos genéricos”, y si quiero una losartán, “solo vendemos por diez unidades”. Al buen entendedor pocas palabras; nadie, absolutamente nadie controla la venta de medicinas al público. Ninguna farmacia del mundo obliga a sus consumidores a comprar lo que ellos deciden. Sr. vicepresidente y Sra. ministra de Salud, preocúpense de que las grandes farmacias vendan lo que el usuario requiere, que no nos impongan lo que a ellos les conviene.

Mayra Camposano Costa