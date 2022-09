Sí o no a la Consulta Popular 2023

La Constitución ha sufrido cambios, según expertos para bienestar de pocos y perjuicio de muchos. El próximo año vuelven las elecciones seccionales para elegir autoridades locales. El Gobierno indicó que adjuntará a ella una consulta popular (8 preguntas) para que el pueblo pueda elegir SÍ o No para hacer reformas en 3 ejes primordiales: seguridad ciudadana, fortalecer la democracia y mejorar el medioambiente. Hay que replantearse si los ecuatorianos desean esta consulta. Según el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se podrían incluir 2 o 3 preguntas. El pueblo quiere saber por qué no hay preguntas de vital importancia en economía, política social, cultura, etc. para tener voz y voto, y mejorar la situación. Desde que existen las consultas al pueblo, han servido de poco o nada a la solución. Le preguntarán a la gente, en su mayoría dirán que sí y terminará haciendo todo lo contrario, sin trascendencia. En procesos electorales los ecuatorianos somos noveleros y consumistas, nos dejamos llevar por personajes o cosas que están de moda, un par de obsequios en campaña, conocer a personajes de televisión o artistas del momento, en fin, debemos aprender de países del primer mundo en democracia, ética, civismo y patriotismo. Esperamos que este proceso electoral tenga un giro de 180° para satisfacción de los amantes del progreso y desarrollo.

Juan Jaime González Freire