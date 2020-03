Las clases virtuales frente al coronavirus

Las clases presenciales suspendidas en escuelas, colegios y universidades como medida de prevención para frenar el avance del coronavirus no son impedimento para que cientos de niños y adolescentes realicen sus actividades académicas y continúen desde sus hogares con tareas a través de internet. Pero, ¿estamos preparados para enseñar clases virtuales? El Ministerio de Educación dispuso la utilización de plataformas ‘e-learning’ para estudiantes de escuelas y colegios públicos; y para instituciones privadas el uso de sus propias aulas virtuales, sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, de pasar del aula de clases (presencial) a centrarse en una computadora desde la casa (‘online’), tiene retos. La mayoría de docentes no cuenta con experiencia, conocimiento o alguna formación en educación ‘online’ y solo se limitan a subir videos, documentos, entre otros recursos. El estudiante los lee, analiza, realiza la tarea y sube a la plataforma, a la espera de su calificación. Pero una clase virtual va mucho más allá; implica responsabilidad, conocimiento y dedicación. El proceso de enseñanza-aprendizaje ‘online’, se constituye por una comunicación fluida, clara y precisa, para que la retroalimentación que se realiza al estudiante sea sobre todo práctica y apoye su aprendizaje. De lo contrario, al no dar respuestas rápidas a sus inquietudes, puede convertirse en desinterés de nuestra parte y hacerle sentir al estudiante que no es atendido. La falta de actualización tecnológica en el dominio de plataformas virtuales permite al docente seguir en su “zona de confort”, y que sea más fácil dar sus clases de forma presencial. Pocas instituciones educativas han tomado precauciones antes de impartir clases por internet, capacitando al personal docente y estudiantes ‘online’. Una clase virtual es preparar recursos educativos propios, guías o libretos para elaborar la clase a través de videoconferencia en tiempo real o videos pregrabados. Solo subimos tareas para que el estudiante las desarrolle y las vuelva a enviar a la plataforma virtual.

Mg. Roberto Camana Fiallos