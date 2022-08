El circo electoral en su apogeo

La carpa del circo electoral ya se está abriendo y van apareciendo los variopintos payasos, unos con larga experiencia, otros aprendices que se tambalean en su vida particular pero que creen que saliendo al redondel en la carpa van a brillar. Brillarán por sus falencias y deficiencias, que por desgracia cuentan con la complicidad de los irresponsables espectadores que, en asientos cambiantes, rotan al vaivén de las pantomimas de los payasos y sus payasadas. Frejolito caería de espaldas al ver a sus rivales, que no saben ni dónde están parados en una dignidad que no merecen en la contienda política. En cambio Tico Tico, el señor y caballeroso payaso, llorará por dentro y fuera al ver al Ecuador que se cae a pedazos, atacado por fieras mafiosas que con sus garras lo están desangrando. ¡Pobre país y triste circo! El domador ante tanto caos reinante no sabe cómo enderezar su lazo. Si a la izquierda, a la derecha o al centro y ...adentro, donde deben estar todos los vende patria, porque si esto sigue así, todos nos veremos caídos y pisoteados por la indiferencia, madre del caos. ¿Acaso no hay un ente que clasifique a las personas según su capacidad para ver si son aptas para intervenir en la contienda electoral? ¡Creo que sí! Pero siguen los de siempre y a todo burro que se presenta, con respeto y haciendo una venia le dicen: ¡Adelante, que el Ecuador es de todos! Afuera los payasos electoreros, tengan dignidad. No se burlen ni jueguen con la patria. ¡No se hacen malabares ni con la justicia, ni con la paz...!

Myrna Jurado de Cobo