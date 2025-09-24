La situación que vive la patria empeora cada día. Los correístas corruptos quieren volver para seguir robando. Por eso la única alternativa es conformar un gran frente anticorreísta, integrado por los colectivos honestos que anhelamos una patria libre y soberana. Nadie está a salvo ni en su hogar. Por eso, la Unión Nacional de Trabajadores y Jubilados (UNTJ) hace un llamado a la integración bajo el principio: ‘Con la patria o con las mafias’, o dicho de otra forma: ‘Nos unimos o nos hundimos’. Es urgente consolidar este gran frente. Existen organizaciones fraternas que se proclaman anticorreístas, como la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), el Colegio de Educadores del Ecuador, el Movimiento Cultural Monseñor Leonidas Proaño, el Frente de Adultos Mayores del Ecuador (FaMe), el Movimiento de los Tres Seguros Sociales ‘Trece de la FaMa’, el Frente de Dirigentes Populares, la Sociedad de Organizaciones Sociales (SOS), el Partido Patriótico Popular (PPP), Tercera Vía, la Federación de Unionistas de Trabajadores de la Educación (FuTe), la Asociación de Profesores de Educación Primaria (APEP), el Frente Juan Montalvo Fiallos, la Confraternidad de Jubilados 13 de Abril, la Federación de Normalistas Leonidas García (FeNLeGa), y la Coalición Nacional de Docentes, entre otros. Nos hemos comprometido a defender la patria de los nefastos narcoterroristas, brazo armado del crimen organizado. Nuestra causa responde al bien común y al rechazo de la creciente inseguridad.

Ricardo Ordóñez Jaramillo