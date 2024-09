Cartas de lectores | El voto protesta

Un ciudadano sin partido no se puede postular, la ley lo obliga a ser parte de los complotados. Nos han sometido a lo que no queremos; mi voto ha sido secuestrado por la legalidad. Vivimos la dictadura de los partidos políticos. No hay verdadera democracia, es una simulación que facilita la corrupción. Se lanzan los que quieren enriquecerse, los patriotas están hastiados y no participan; así el pueblo se enrumba hacia la debacle. Es un Estado fallido lo que observamos: las ideologías solo benefician a los intereses partidistas, la ley se crea para facilitar la corrupción, la impunidad es el desayuno de cada día. Necesitamos una Constitución que haga el cambio. El voto protesta es una opción valedera de quienes están desilusionados por los camisetazos de sinvergüenzas que no tienen formación política coherente. El voto en blanco es un chiste grotesco y el nulo, un signo de protesta. ¿Por qué nos obligan a elegir a quien no queremos? ¿Por qué no se pueden postular sin un partido político? ¿Tenemos una verdadera democracia o una dictadura? Si me dan a elegir, no asistiría a votar por nadie, pero me obligan a escoger un candidato; he decidido ejercer mi derecho y voy a anular mi voto para protestar por los pésimos candidatos que se presentan”. Esdras 10:4...Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo; esfuérzate, y pon mano a la obra. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero