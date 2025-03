Cartas de lectores: Votar bien, pensando en nosotras y nuestros descendientes

Ecuador agradece a la fiscal Diana Salazar por sacar a la luz toda la corrupción del gobierno nefasto de Rafael Correa Delgado, en el que se perdió el respeto a la mujer, a aquella que no estaba en su partido antidemocrático; a la mujer periodista, “la gordita horrorosa”; a la señora que desempeñó siempre su rol como mujer y salió a la Av. 9 de Octubre a defender la democracia y le dijo “vieja pelucona”. A Nelsa Curbelo, a quien la sacó del medio en su ayuda a las madres que buscaban recuperar a sus hijos que habían caído en la delincuencia. Nos quitó la libertad de expresión, no podíamos alzar nuestra voz de protesta. Estamos a un mes de la segunda vuelta, debe pensarse muy bien por quién votar; no solo el voto de nosotras sino el de los hombres, que tienen madres, hermanas, hijas, nietas. Todos conocemos cómo se vive en Venezuela y en Cuba. Por eso emigraron los cubanos a Miami y los venezolanos a diferentes lugares; dejar su país debe ser muy duro. Por eso estamos pensando en toda la lucha de María Corina Machado por recuperar la democracia en Venezuela.

Diario EXPRESO celebró el Día Internacional de la Mujer con un evento inspirador: El poder de la confianza: una tarde de aprendizaje, crecimiento y empoderamiento femenino, con cuatro mujeres que han luchado en sus diferentes roles, transcendiendo, venciendo obstáculos. Compartieron sus experiencias y conocimientos, ofreciendo consejos prácticos para una vida plena y saludable. También el Teatro Centro de Arte celebró el Día Internacional de la Mujer con La magia del tango, una noche en la que disfrutamos escuchando a Mariel Córdoba como invitada de honor. El teatro La bota también rindió homenaje a la mujer, presentando la obra de teatro Las cincuentonas, con las renombradas actrices Prisca Bustamante y Maribel Solines, rememorando el recorrido de la mujer en años anteriores, costumbres, celebraciones, etc. Es algo que no deseamos perder. Me he desvelado, estoy escribiendo de madrugada; palpo que hay un voto nulo, un voto indeciso, sobre todo en el hombre. He conversado con personas que no he conocido antes -varones-, tratando de hacerles razonar que es en democracia como deseamos vivir en Ecuador, para prosperar, conservar la moneda actual que nos ha dado estabilidad económica. Tengo hijos, nietos y un biznieto y deseo mejores días para ellos, tal como lo dijo Leo Stagg en EXPRESO, escribiéndole a su nieto.

Laura Esther Gómez Serrano