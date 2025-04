Cartas de lectores: Hasta la victoria siempre… ¡No,no...! ¡Hasta la vista, ‘beibi’!

‘Hasta la victoria siempre’ es una proclama atribuida al Che Guevara, repetida por los socialistas del siglo XXI, especialmente por Correa durante sus triunfos electorales en los 10 años de gobierno de la llamada ‘robolución’, porque se robaron dinero y nos robaron la democracia al meter mano a la justicia y poderes del Estado. Se sembró el correísmo y progresó como la mala hierba llamada kikuyo, difícil de extirpar, en tal forma que se ha enraizado hasta con brotes en el actual gobierno democrático, como si fuera una quinta columna. Durísima ha sido la lucha para llegar a decir: hasta la vista, ‘beibi’, a su capo Correa, en las últimas elecciones con el triunfo de Noboa. El fugitivo, voz cantante del correísmo, Luisa y asambleístas no reconocieron el triunfo. Son personas que han cometido actos ilegales en provecho propio o han incurrido en inmoralidades. Es decir, son sinvergüenzas. Se han unido el dictador Maduro de Venezuela y el presidente Petro de Colombia para no reconocer el triunfo de Noboa, con manifiesta falsedad y desvergüenza descarada; es decir, con cinismo, al igual que Luisa y la bancada sinvergüenza de la Asamblea. Me permito una anécdota: soy adulto nonagenario. Voy a una consulta médica; el doctor me hace preguntas y contesto: ¿es hipertenso… diabético… fuma… alcohol? Contesto a todas no. La última pregunta: ¿es alérgico a algo? Sí, a Correa. El médico con un gesto afirmativo manifiesta: yo también, y esta alergia es incurable.

Nelson Ramos Paredes