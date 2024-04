Vladimir Sprinchan, embajador de Rusia, envía cartas a este Diario. EXPRESO lo visita en la embajada rusa y manifiesta conceptos que pueden pasar por ciertas, pero no para toda la población y resto de países del orbe. Parecería que las embajadas rusas tienen disposición del Ministerio de Exteriores de Rusia de hacer campaña tratando de borrar una acción que viola al Derecho Internacional. Le da eufemísticamente el nombre de “Operación militar especial en Ucrania”, sin que se diga: guerra contra Ucrania, invasión de Rusia a Ucrania. El embajador manifiesta en artículo publicado el 1/marzo/2024: “Rusia está lista para negociaciones de paz, Europa y Ucrania no”. El 6/marzo/2024 dice: “en detrimento de su propio país”. Cuánta falsedad, no son aceptables las condiciones de paz que propone Rusia; estar lista a la paz afectando gravemente la soberanía de otro país y usurpando extensas áreas de territorio ucraniano, destruyendo severamente su infraestructura, víctima de la geopolítica al compartir frontera con Rusia, cuyo régimen totalitario no respeta a su pueblo ni al Derecho Internacional. Bien ha hecho el exministro de RR. EE. de Ecuador, Juan Carlos Holguín al expresar -EXPRESO 5/marzo/2024- que: “el ataque de Rusia es a Ucrania y al mundo”; totalmente cierto. Duele, hiere la conciencia mundial presenciar cómo un país extenso en territorio arrebató la península de Crimea en 2014 con tanta desfachatez, sin dar explicaciones a la ONU, amparado en el veto en el Consejo de Seguridad. El 24/febrero/2022 invadió ferozmente al pueblo pacífico de Ucrania, guerra que dura hasta hoy. Ahora el embajador de marras dice algo para nadie creíble -EXPRESO 4/abril/2024-: “Los aliados de Ucrania tienen interés en destruir a Rusia”. ¿Quién puede creer semejante disparate? Rusia quiere obligar a su vecino a ser neutral arrogándose poderes que no tiene, irrespetando su soberanía y libre determinación. Hagamos votos porque se llegue a pacificar la región; esta guerra invasora rusa está aniquilando al país vecino, con el sufrimiento de millones de seres humanos. ¿Pagará Rusia la reconstrucción de Ucrania en todos los órdenes?

José Arias Osejo