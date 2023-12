Cartas de lectores: Tras titánica batalla, ganó el contralor Mauricio Torres

Pero no es por mucho tiempo, dicen los pícaros, que no saben qué inventar para salirse con la suya. Cesó la comisión calificadora dejando su dictamen y a Kronfle no le quedó más remedio que posesionarlo por cinco años gracias a sus 91 puntos. Torres “quiere trabajar de la mano con Asamblea” dice, o sea, quiere nombrar al conde Drácula como gerente del Banco de Sangre. Este caballero que pinta de honesto debe recordar que el ‘prófugo’ tiene 51 borregos en la Asamblea que no piensan, no leen ni la prensa y solo alzan la mano para tumbarlo, como dicen, y lo harán también con la fiscal Diana Salazar. Usted, Dr. Torres, los invita a que lo ayuden a luchar contra la corrupción. ¡Qué inocencia la suya! Recuerde que cuando le preguntaron a Marcelo Odebrecht, el genio del delito, cómo hizo para corromper a tanto presidente, incluido Correa, él contestó: “Yo no corrompí a nadie, cuando los conocí, hace tiempo que ya habían sido corruptos y ladrones”. Usted, Dr. Torres, tiene primero que limpiar su Contraloría de la podredumbre que dejaron Pólit y Celi, que se cansaron de ser contralores y de robar, para luego cumplir el castigo en sus camas. Todo lo que hicieron fue delictivo, lo que facilita su tarea investigativa y de buenas intenciones: cuando usted vea sus firmas, ya sabe que allí hay robo. Y cuando usted empiece a descubrir y publicar las miles de fechorías, empezarán sus peligros, amenazas y atentados. Está a tiempo Dr. Torres: escoja bien a sus colaboradores y no se le ocurra renunciar ni pactar con pillos.

Carlos Mosquera Benalcázar