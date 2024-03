Por supuesto que sí, en ¿cuánto? Espacio para la especulación. Un ensayo técnico servirá de guía para que el Gobierno emita el criterio oficial. El costo de los alimentos a nivel de mercado mayorista es variable; sus componentes son: precio de venta del productor (variable), precio del transporte (flete) y utilidad del intermediario. Los insumos del precio de venta del productor (PVp) por ley no gravan IVA, los insumos del flete sí y la utilidad, que es un % del PVp más flete. En consecuencia el precio del transporte es la variable que marca el incremento del costo de alimentos al subir el IVA del 12 % al 15 %. El precio del flete es igual al producto del costo-hora-camión (C-H-C) y el tiempo de ciclo (Tc); los insumos del primero gravan IVA, los del segundo no. El C-H-C=costo directo (CD)+costo indirecto (CI)+utilidad del transportista (U). Si CI=0,25CD y U=0,10(CD+0,25CD), el C-H-C=1,37CD. El costo directo es igual a los costos: de propiedad (CP)+mantenimiento(CM)+operació (CO). El tiempo de ciclo es la sumatoria de los tiempos de: carga, recorrido de ida, descarga y recorrido de vuelta; los tiempos de carga y descarga deben ser cronometrados, el tiempo de ida (cargado) igual a recorrido entre velocidad de ida, tiempo de vuelta (descargado) igual a recorrido entre velocidad de vuelta. Se desea conocer el incremento del costo de los alimentos por alza del IVA de 12% al 15%. Utilizando un camión potencia 276 HP, capacidad 12,9 Ton, precio $160.000, transportar arroz 280 quintales desde Macará a Quito, 720 km: el precio del flete con IVA 12% es $ 980,74; con IVA 15%, $ 993,83, incremento $ 13,09, igual al 1,4 %. También tomate, 670 cajas de 42 libras, desde Pimampiro a Quito, distancia 98 km, precio del flete con IVA 12 % $ 172,49, y con IVA 15% $ 174,78, incremento $ 2,29 igual a 1,3 %. Transportar fruta a granel: piña, papaya, naranja y verde, 18.000 libras, de El Carmen, Manabí, a Quito, 210 km; flete con IVA 12 % es $ 326,44 y con 15 % $ 330,79, incremento $ 4,35 igual a 1,3%. Conclusión: el incremento del costo de alimentos por alza de IVA en el mercado mayorista no debe ser mayor a 1,5 % del costo actual.

Marco A. Zurita Ríos