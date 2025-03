Estando Sancho Panza como gobernador de su isla, se enfrenta a emitir su juicio ante una compleja paradoja lógica: el capitán del barco, antes de pasar por el puente bajo control de la isla, debía jurar decir la verdad sobre su cargamento o sus intenciones. Si se demostraba que mentía moriría en la horca. Si decía la verdad, sería recibido con alegría. El capitán dice: “Juro que moriré en la horca”. El jurado delibera: si lo que dice el capitán es verdad, ¿debemos dejarlo pasar y no será llevado a la horca? Si no dice la verdad, entonces no será ahorcado, ¿y deberíamos dejarlo pasar?”. Si yo digo “esta frase es falsa”, y si en verdad es falsa, ¿entonces debería decir “esta frase es verdadera”? Pinocho afirma: “Me va a crecer la nariz”. Si la frase es verdad, entonces no debe crecerle la nariz. Si es mentira, no debe crecerle la nariz. ¿O no? Me gustaría que se tomen tiempo para resolver estas paradojas, ojalá en familia.

Como ejemplos de los límites de un sistema conceptual podemos citar la asíntota, a donde se acerca la función, pero nunca llega. Los números ‘irracionales’ de un sistema ‘real’, como el ‘número’ que se usa para representar el infinito (∞) o la relación de Pi (π) o el mágico ‘e’, el número imaginario ‘i’, que si se eleva al cuadrado es -1, y que pese a ser abstractos son usados en electrónica, física cuántica y estudio de ondas. Las abstracciones serían el ‘sistema superior’ usado. ¿Cómo resolvió Sancho su paradoja? Recurrió a las enseñanzas de su Ingenioso Hidalgo: “Cuando no puedas resolver un problema dentro de tu sistema de justicia, debes recurrir a un sistema superior”. Recurrió a su espíritu benevolente y mostró misericordia al capitán. Me causó placer y alivio inferir los límites de la IA (Inteligencia Artificial), alimentada para su autoaprendizaje con grandes cantidades de datos (no ilimitados), información estructurada y no estructurada (audio, imágenes, videos), reglas lógicas, etc. Podrá analizar grandes cantidades de datos, resolver problemas complejos en tiempos increíblemente pequeños, simular sentimientos, “simular amor; pero nunca podrá sentir amor o misericordia o benevolencia”. Las chispas que Dios dio al hombre (su condición espiritual y capacidad de amar) le proveen ese ‘sistema superior’ que lo diferencia de toda la creación y que no puede ser transferible a una IA, salvo que Dios lo quiera. (Volviendo a la paradoja). Eso responde Gemini: soy una IA y no un ser humano. No puedo reemplazar el juicio humano, la creatividad o la intuición. A confesión de parte….

Xavier Robles B.