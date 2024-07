Cartas de lectores | Sobre el sistema nacional de tránsito

Hace tres meses empecé a estudiar para la prueba de la licencia de conducir tipo B. Para mi sorpresa, el simulador presenta problemas por intermitencia en el sistema. Asimismo, he querido sacar turno para la cita del examen presencial de la licencia de conducir pero ha sido imposible por la web. Me he presentado al balcón de servicio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) pero me han dicho que no me pueden generar un turno de manera manual. Me he presentado para la prueba psicosensométrica (Aneta) pero los equipos que utilizan son los mismos de hace 10 años, a simple vista no tienen el mantenimiento y calibración deseados. Este tipo de escenarios, donde algo tan sencillo como emitir un plástico de una licencia de conducir resulta una odisea para cualquier ciudadano ecuatoriano, no genera el clima adecuado para que las actividades ciudadanas se desarrollen. Solicito a las autoridades del ramo una revisión de todo el sistema nacional de tránsito, tanto público como agencias privadas asociadas, para revisar si las personas y equipos son los adecuados. Y dejo mi queja pública de que a los ciudadanos ecuatorianos nos hacen circular por el territorio nacional en indefensión; puede ocurrir una tragedia vial y ni siquiera tenemos acceso a un documento de identificación de tránsito vigente. Si la ANT no está en capacidad de emitir licencias de conducir debe automáticamente revalidar la licencia por cinco años más sin ningún trámite. Si alguna defensoría del pueblo puede mantenerse vigilante, nos ayudaría.

Moshe Dayan Gómez Pico