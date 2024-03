Cartas de lectores | Señor Daniel Noboa, no vaya a la reelección

Sr. presidente, ponga todo su esfuerzo y termine su presidencia; cumpla con lo que se comprometió con el pueblo. Ganó la presidencia gracias a las provincias de la Sierra. En campaña dijo que terminaría con el correísmo y lo primero fue unirse a ese partido y al PSC, que en Guayas perdió la Prefectura y en Guayaquil la Alcaldía. Ninguna de las provincias que votaron por usted, por no haber cumplido lo prometido, le darán su voto. En Milagro hubo cuatro grupos que trabajaron por su candidatura; ellos pagaron locales, movilización, pegada de propaganda, pintura de murales; y para ello hicieron bingos, ventas de comidas y adhesiones. Usted solo puso camisetas y afiches; y para un mayor éxito los cuatro grupos se unieron. El comentario actual de los dirigentes de esos grupos es que si usted va a la reelección jamás lo acompañarán, pues ya siendo presidente les ha dado la espalda. En los nombramientos de nuestra ciudad no los han tomado en cuenta y para los puestos han venido de otras provincias, incluso correístas. El pueblo comenta que su partido dio el voto para que destituyan al Ab. Murillo, piedra en el zapato de los correístas, que quieren tomarse la justicia para que todos los sentenciados por robar la plata del pueblo anulen sus sanciones. Por lo tanto no tiene probabilidades de llegar al poder. En educación está en cero. Los estudiantes están mal preparados, no por los profesores, sino por leyes vigentes desde la época correísta. Es urgente que se reúna con los maestros; ellos expondrán el estado de la educación primaria y secundaria.

Gualberto Arias Bonilla