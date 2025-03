Cartas de lectores: La selección de fútbol es de todos

Con los jugadores que tenemos no necesitamos contratar personajes que no dan explicaciones

La Selección Nacional de Fútbol pertenece a todos los ecuatorianos. Podemos ser hinchas de un equipo, pero en la Selección no hay distingos de razas, colores, condición social ni económica. Con las eliminatorias mundialistas se ha generado malestar por la designación de los jugadores que defenderán los colores del país.

Se entiende que deberían ser escogidos los mejores de todo el Ecuador, no solo los de un equipo que tiene hasta cinco elementos, sino aquellos en el mejor estado físico y mental, jugando tanto en el país como en ligas del exterior. El entrenador Beccacece ha convocado jugadores suplentes en sus equipos y la sorpresa es aún mayor al ver convocados a jugadores que no hacen goles hace meses o que apenas han jugado 15 minutos en tres meses. Lo peor es que convoca a suplentes, incluso goleros suplentes en sus propios equipos.

Al preguntarle por su proceder dice que quiere foguear a los jóvenes, como si viniera a conquistar el fútbol ecuatoriano. Hay entrenadores extranjeros que al llegar buscan grandes sumas de dinero y creen que van a salvar el fútbol ecuatoriano, aunque muchos de ellos fueron destituidos por malos resultados en otros países.

Las redes sociales y equipos como el Orense han reaccionado presentando un reclamo formal contra Beccacece por no convocar a su jugador estrella, que hace goles todas las semanas. Se escuchan rumores sobre quienes imponen jugadores al entrenador y se menciona la posible influencia de antiguos directivos de equipos. ¿Por qué el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sigue contratando entrenadores extranjeros, que cobran grandes cantidades de dinero, cuando hay entrenadores nacionales capacitados aquí?

En estas eliminatorias se contrató al español Félix Sánchez Bas, quien fue entrenador de Catar, el cual terminó en último puesto; Ecuador lo goleó. Se ofreció un trío de entrenadores nacionales como Alex Aguinaga, Antonio Valencia y Patricio Urrutia, quienes fueron grandes jugadores a nivel internacional y son entrenadores que conocen el medio, la idiosincrasia del jugador ecuatoriano, y son mucho más baratos. Sin embargo, presidente de la Federación decidió no contratarles, optando por el español y luego por Beccacece. Con los jugadores que tenemos no necesitamos contratar personajes que no dan explicaciones sobre por qué elige jugadores que no están en su mejor forma.

José Agustín Arias Osejo