Cartas de lectores: Sacrificio profesional

Ante la reciente muerte de dos colegas del gremio constructor de la ingeniería civil, Sres. Xavier Morán y Kenny Castillo, se ha pronunciado el presidente del CICG cantonal y nacional, Ing. Guillermo Pacheco Quintana. A él y a las autoridades seccionales (alcaldías) y estatales (prefecturas, ministerios y gobernaciones) les pregunto: ¿por qué ahora sí se pronuncian en fatua defensa de los profesionales de la construcción (ingenieros y arquitectos) y no lo hicieron antes?

Los constructores siempre hemos estado lidiando con extorsionadores y robos en los frentes de trabajo y/u obras. Colaboré en la ejecución de la regeneración del Malecón de Nigeria, sector Trinitaria, y palpé cómo el Municipio, en calidad de contratista, y su filial Siglo XXI, ente fiscalizador, NO resguardaban ni los materiales desde el ingreso al sector hasta el frente de trabajo; tampoco brindaban seguridad alguna a los profesionales.

Más bien se contrató, como suele hacer toda empresa constructora, a moradores del sector de influencia de la obra como mano obrera; en este caso, vagos, insanos y ladronzuelos barriales. Desde entonces visualicé aún más la falta de logística institucional de la función pública (entidades seccionales, gremios de profesionales, clubes, etc.), entidades que no valoran el sacrificio del profesional y artesano calificado, que se las ingenia para sobrevivir, percibiendo todo tipo de barbarie.

¿Cuándo han salido totalmente a la defensa, al continuo desarrollo académico y profesional (capacitación constante y accesible) y a dar verdadera seguridad social los gremios, escuelas, ministerios, IESS, departamentos de Acción Social y demás entidades públicas que agremian y representan al trabajador calificado y preparado? ¿Cuándo han salido a defendernos y a expresar una verdadera acción social?

¡Hasta cuándo NO valorizan el sacrificio profesional, representado por el esfuerzo familiar en formación académica de los profesionales! ¡Hasta cuándo la academia de la construcción no propone obras frente a los diferentes problemas sociales de Guayaquil! ¡Hasta cuándo no incluyen al profesional joven para su debido crecimiento profesional! Nuestras ciudades y pueblos necesitan obras emergentes y urgentes; y los jóvenes estudiantes pueden presentar y proponer sus soluciones como tema de tesis.

Es justa la correcta defensa, seguridad y activación económica por medio de soluciones sociales que requerimos guayaquileños, guayasenses y ecuatorianos por la justicia, democracia, libertad y paz de nuestra sociedad.

Alfredo González Vera