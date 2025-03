En Ecuador antes de 2008 había 387.000 servidores públicos, y las cuentas fiscales no tenían déficit; se estima que ahora hay 492.615. El aumento de la burocracia se debe a una visión socialista y keynesiana en la que el Estado es motor de la economía; con una Constitución garantista para la impunidad, cambiaron el sistema electoral con el Código de la Democracia para que con un 30 % puedan ganar una elección. El socialismo como visión política es impensable en el subdesarrollo de la región, el desarrollo no se logra con leyes y restricciones. Los cimientos del socialismo europeo son la prosperidad y el desarrollo para lograr “reparto igualitario de la riqueza”; en Europa negocios y empresas generan utilidades y pagan impuestos en beneficio de la sociedad, en salud, pensiones y excelentes servicios públicos. Más burocracia no ha mejorado los servicios públicos, los ha complicado con más tramitología e impuestos; hay duplicidad de funciones en organismos del Estado. Con el dólar no se necesita Banco Central. Las prefecturas son una idea arcaica de España, su trabajo lo pueden hacer los ministerios. El déficit de $ 4.000 millones es insostenible. El Estado no puede ya atender obligaciones básicas, le debe a todos. Nadie nos prestará dinero y el aumento del gasto público hace peligrar la dolarización. Milei en Argentina redujo los ministerios de 18 a 9; aquí hay cerca de 21. No se puede mantener la dolarización generando más deuda; si nos prestan será con interés de usura. ¡Se necesita una total reingeniería del Estado para sostener la dolarización!

Juan Orús Guerra