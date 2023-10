Cartas de lectores: Propuestas al frente social

Señor presidente electo Daniel Noboa y señora vicepresidenta electa Verónica Abad: los felicito por haber sido elegidos a tan altas dignidades y le pido a Dios con todo mi corazón que los proteja y bendiga, ya que el éxito de vuestro gobierno es el éxito del país. Me permito darles algunas sugerencias para que las transmitan a vuestros ministros o ministras del frente social, ya que son temas que desde mi ejercicio profesional los he estudiado, tratado y planteado hace más de 20 años, y que en muchas ocasiones los medios de comunicación escrita me han publicado: 1.- Estructurar planes de motivación y estima a la población en general. 2.- Fortalecer el trabajo de los migrantes para evitar la desarticulación familiar. 3.- Prevenir la violencia, ‘bullying’ y microtráfico de drogas en centros educativos. 4.- Retirar la tabla de drogas (como ofrecimiento de campaña) o de umbrales, a la cual hay que tratar como adicciones y no solo como drogas, es decir enfocarse más en la persona que en la sustancia a nivel de salud pública y de salud mental. 5.- Programas de rehabilitación carcelaria. Los centros carcelarios son de máxima, mediana y mínima seguridad, y de máxima, mediana y mínima peligrosidad. 6.- Sistema de medicinas a bajo costo (recetario solidario). Prevenir automedicación. 7.- Atender problemas juveniles y de adolescentes. 8.- Fortalecer el apoyo a familiares víctimas de violencia intrafamiliar, secuestros y suicidios. 9.- Aplicar un plan de seguridad con firmeza para evitar que el miedo se apodere de la sociedad. 10.- Estructurar programas de alimentación saludable e impulsar el ejercicio físico para evitar el sedentarismo. 11.- Coordinar proyectos de economía popular y solidaria. 12.- Combatir la desnutrición infantil. 13.- Caravanas sociales para llevar los planes y programas del gobierno Noboa-Abad a todos los rincones del país. 14.- Femicidios. 15.- Pandillas. 16.- Programas inclusivos para ampliar la vida nacional en comunidad, como para incluir mascotas, jardines, huertos. La tarea del momento: unir y revitalizar a la sociedad. Al ser humano se lo debe ver a nivel integral y a la sociedad como un entramado social o un tejido conectivo (Teoría de las Cuerdas) y ampliarlo en su proyección como en la Teoría de los Fractales. Al cambiar la forma de ver las cosas, estas cambian de forma. El gobierno Noboa-Abad debe ser una gestión de servicio más humano y eficiente que se fundamente en la solidaridad y el respeto.

Enrique Cobo Bustamante