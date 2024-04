Cartas de lectores: Presidente Noboa, actúe con rapidez

Presidente Noboa, actué con rapidez, los cortes de luz no pueden continuar. A los que somos hipertensos, estar sin luz por largas horas de la mañana y la tarde nos pone en riesgo de que nos dé infarto o derrame. He tenido presión de 180-90. En mi caso, me quedó sin luz y sin agua. Tengo cisterna y bomba pero al irse la luz no tengo siquiera la opción de bañarme en estas horas. También tengo purificador de agua, pero al no haber luz ni funcionar la bomba, me veo obligada a salir a buscar agua en botellas para hidratarme. A mis 81 años de edad, tengo gran vitalidad y la fe puesta en Dios; me encomiendo a él.

Soy usuaria desde su fundación del Centro Gerontológico. Debido a que en una de las aulas está sin funcionar el A/C, están buscando presupuesto para repararlo y el calor es sofocante. El lugar tiene un consultorio médico donde me aconsejaron retirarme de las clases y regresar a mi domicilio porque tenía la presión muy alta. Tuve que pedirle a una de mis compañeras que tiene vehículo que me regrese a mi casa (vivo cerca), para al mismo tiempo sentirme acompañada. Con apagones de luz largos en la mañana y en la tarde, por más que abrí todas las ventanas, al tener tumbado de Eternit y paredes no muy altas, el calor me afectó y volví a tener presión alta. Tuve que adelantar la pastilla de la presión y la Aspirina, recetadas por el médico, y acostarme con ropa muy ligera.

No había escuchado aún las noticias, ni revisado el celular por la falta de energía. Pero pensaba que esto más parece un complot en contra de la consulta. No me equivocaba, está de por medio ese al que todos conocemos, que desea por todos los medios regresar al país, sugiriendo al presidente de Colombia que no nos proporcione energía eléctrica; una más de sus canalladas. Los que no somos ingenuos seguiremos apoyando al presidente Noboa.

Presidente, hay muchos seguidores de alguien que no lo merece. Actúe rápido, los negocios no pueden vender si no tienen energía, ni emitir nota de venta pues no trabaja el computador. Confiamos plenamente en usted .

Laura Esther Gómez Serrano