Cartas de lectores: Más política, más políticos

Entre los grandes errores de pensamiento en Ecuador y gran parte del mundo en desarrollo se cuentan: que tenemos demasiados políticos; que el pueblo no vive de la política (ya ese sesgo está desapareciendo) y que las luchas de pensamiento político-económico entre derecha e izquierda son obsoletas, pues han sido reemplazadas por banderas del pragmatismo; a nombre de ellas se han realizado las peores aberraciones posibles entre movimientos y seudopartidos. Seudo, porque la gran mayoría no tienen norte ideológico. Todos son producto de una figura carismática que a base de promesas demagógicas pretende llegar al poder y no soltarlo, sin un cuadro de hombres con similares convicciones que lo ayuden a conseguir el objetivo de bienestar para la nación. Las actuales luchas de pensamiento se centran no en el debate de ideas sino en endosar asaltos al Estado con una determinada tendencia de pensamiento. No se comprende que esos delitos son contubernios entre delincuentes, que unos fungen ser gobierno y otros empresa o sociedad. Una solución viable es lo contrario: tener más política, crear centros de formación de donde salgan políticos que dominen la historia, valores y creencias, y que haya especialistas en educación, seguridad, derecho, administración, salud, deportes, sostenibilidad e innovación. Políticos que dominen estos temas desde el punto de vista académico y en el accionar en las esferas de la vida privada. Sin esa conjunción es imposible crear soluciones completas. Escuché al ministro de Educación detallar su plan para revolucionar la enseñanza y hablaba de educación por competencias, planificando educar en ciertos frentes como responsabilidad financiera, sostenibilidad, emprendimiento. Lo invito a que se eduque también en política, que tengamos ciudadanos competentes que comprendan que es inadmisible que un grupo de izquierda radical apoye un subsidio perverso como el de las gasolinas o uno de derecha afirme que los precios de los productos se dictan por decreto. Ya hemos sufrido en la historia reciente muchas desilusiones, por criminales vestidos de gobernantes o advenedizos sin equipos de trabajo.

Ney Michel Lituma Villamar