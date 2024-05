Cartas de lectores: La palabra tiene poder

La palabra tiene poder, aunque muchos no lo crean, porque de tanto repetir y repetir, las palabras se convierten en imán para atraer las cosas.

Un joven encontró un gato bebe que estaba muy delgado, su madre decidió adoptarlo, lo cual significaba el comienzo de una nueva vida para la mascota. El final feliz de esta historia se trunca cuando la señora decide bautizarlo como “desnutrido” para que así el animalito, según su lógica retorcida, no se olvide en qué estado de salud fue encontrado y esté siempre con ellos, tema que considero descabellado. Conocí del tema porque el joven me preguntó qué hacer para que el gato gane peso porque no engorda.

En 2016 adopté una perra galgo español, su peso normal es 25 kg, pero la encontré con 5,8 kg y enferma de Babesia. La bauticé como Linda Hermosa y decía con mucho orgullo su nombre a cualquiera que veía a mi perra en la ciudadela y abría sus ojos más de lo usual. Conforme paso el tiempo, los vecinos la miraron mejor a la par que su estado de salud mejoró notablemente.

Linda Hermosa falleció, pero supo lo que es ser amada y protegida por su familia y también conoció el amor. Los galgos son raza pacífica pero cuando veía peligro para los “suyos”, no dudaba en mostrar sus colmillos de 2,5 centímetros.

La Biblia en Proverbio 18:20 dice.” El vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca, Del producto de sus labios será saciado”.

Econ. Marysol Del Castillo