Cartas de lectores: País en cuidados intensivos

Preocupa quién tomará las riendas; es un caso grave, no para aprendices. La ciudadanía no merece candidatos enfocados en aclarar las sandeces que dicen, o sus binomios, ¿acaso sus verdaderas intenciones? Al parecer les conviene entontecer a la población y someterla a sus oscuras intenciones, disposiciones de sus jefes, amos y narcos patrones. No disminuirá la inseguridad pues es el negocio de muchos. Mientras quienes generen la violencia financien las campañas, el país seguirá en declive social y económico. Solo los ciudadanos pueden cambiar la historia con un voto responsable e informado, analizando propuestas y planes de gobierno, no dejándose encantar por tendencias de redes sociales.

Dalton Jared Osorno B.