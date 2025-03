Cartas de lectores | Cómo te pagan...

Quienes están haciendo lo bueno, justo y honesto, lo hacen porque tienen la vocación de servir; el pago por el bien que se realiza será la crítica y el rechazo de los beneficiados.

No te desanimes ni dejes de hacer lo que debes.

La gente paga mal, son malagradecidos, no saben reconocer porque no valoran; eso se dio, se da y se seguirá dando. Aunque mal te paguen sigue sirviendo, Dios sabe recompensar mejor que nadie.

Suceden las paradojas de la vida, eso ocurre para que salga a la luz lo que hay en el corazón.

Pagarán tu fidelidad con infidelidad, te devolverán mal por bien; no dejes de ser lo que eres aunque te menosprecien.

Dios te dará la oportunidad para hacer lo correcto, no desperdicies tu tiempo en lo que no edifica, no hagas nada para sacar provecho personal, no ensucies tu legado y tu honestidad, no dejes que el mal te contamine y te destruya.

“Si te pagan bien por el bien que hiciste, alégrate, pero, si te pagan mal, no te pongas triste, eso sucede, para que conozcas a las personas”.

¿Te han pagado mal por el bien que hiciste?

¿Quiénes saben pagar bien?

¿Dejarás de hacer el bien porque alguien te pagó mal?

Salmos 38:20... Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero