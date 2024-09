Cartas de lectores | Toda obra necesita que se le dé mantenimiento

El parque de Urdesa de Ilanes y Costanera estaba en total abandono. EXPRESO lo hizo público y el Municipio lo arregló. La alegría nos duró poco; al no tener mantenimiento, las bancas lucen nuevamente sucias, igual el cerramiento. El mantenimiento debe ser continuo, por lo menos tres veces a la semana. El polvo que levantan los carros y la poca limpieza de las calles -que ya nadie barre, como años atrás- obligan a tener una persona que haga la limpieza de bancas y cerramiento. El cerco es de hierro, pero está asentado sobre un muro pintado, el cual también luce totalmente sucio. Al vivir en Urdesa Central, muy cerca del parque, es mi paso obligado cuando regreso caminando a mi casa desde el centro gerontológico. Arreglar el parque le costó al departamento de Áreas Verdes del Municipio, no sabemos cuánto dinero, pero será cobrado en los impuestos municipales del año entrante. Por eso solicitamos que se dé mantenimiento periódico de limpieza y poder disfrutar de él. No vemos tampoco ningún guardián, que es muy importante para sentirnos seguros. El parque tiene tres puertas de ingreso y en la noche necesita más iluminación. Otra petición: cuando vamos caminando al centro comercial Albán Borja subimos el puente y hay barandas redondas; suponemos que serían para cogernos en caso necesario, pero están inmundas. Es tan angosto el paso peatonal, que tenemos que evitar acercarnos a los barrotes por temor a ensuciar nuestra ropa. Lo mismo sucede con el parque El Cigarro, en Mirtos, llegando a Las Monjas, llamado así por su forma. Tiene una pérgola, juegos infantiles y unas cuantas bancas; también le dieron mantenimiento de pintura y ya luce sucio. Toda obra necesita mantenimiento. Cuando el alcalde Aquiles Álvarez asumió su cargo dijo que iba a invertir nuestros impuestos de acuerdo a cada sector. Esperamos que EXPRESO, que es la voz de los habitantes de Guayaquil, estando tan cerca sus instalaciones de Urdesa, envíe a uno de sus reporteros, pues fue eso lo que la vez anterior ayudó a que a los parques les den el mantenimiento que no tenían.

Laura Esther Gómez Serrano