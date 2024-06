La izquierda, no sólo la nuestra, sino la mundial ha subsistido a través de un relato elaborado que se va mimetizando a lo largo del tiempo y conforme a las nuevas realidades de la sociedad; deben apelar a ello, porque no tienen datos reales que le permitan la esencia propia de su ideología y lo mejor es, a través del relato, atacar a las corrientes contrarias.

Dentro de mi lógica que podría no ser tan lógica para algunos, considero que para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el candidato óptimo para el izquierdismo mundial no es en absoluto el señor Biden que iría por la reelección, ya que el demócrata, orientado un poco más a la izquierda que el Donald J., no ha dado muy buen resultado, así es que si el fuera reelecto, seguirían sin datos dentro del tan odiado por ellos, Imperialismo Yanqui.

Bajo esta premisa, Trump si les sería adecuado porque, como viven del relato y no del dato, sería el primer Presidente que ya ha sido juzgado por felonía y esa perita en dulce le da relato a la izquierda de que los Estados Unidos, adalid de la democracia mundial, tiene un presidente ‘Felón’.

En caso que el felón haga una buena presidencia ciudadana, lo cual es bastante posible, el relato será “todo puede ser, pero es un presidente condenado y en caso que falle en su administración, pues, a más del caso de felonía, el izquierdismo activará sus cantos de sirena del imperialismo que le ha dado tan buenos frutos por varias décadas.

En nuestro país estoy casi convencido que pondrán a su peor cuadro para la contienda presidencial, porque ellos saben que no les interesa ganar, el izquierdismo tradicionalmente no sabe administrar bien la cosa pública, les es más rentable, con su votación dura que supera o bordea el 30% del electorado válido nacional, que les permitirá seguir siendo la primera minoría en la Asamblea, cooptar dicho poder del Estado, más aún cuando el poder hiper presidencial que ellos mismos generaron a través de su Constitución a la medida, ahora ha sido reducida y de ese accionar, ahora nuestra Carta Magna se convierte en hiper legislativa, al dar el poder a la mitad más uno de los señores asambleístas a hacer los cambios que creyeran convenientes sin el temor del veto presidencial.

Yo creo que ahora en vez de repetir como nos decían nuestros amigos que querían molestar, “quieres que te cuente el cuento del Gallo Pelón”, el izquierdismo te dirá, quieres que te cuente “El nuevo cuento del Presidente Felón”.

Francesco Aycart C.