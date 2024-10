Cartas de lectores | Sobre notas donde se menciona a la empresa Vepamil S.A.

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, me permito dirigirme a usted para referirme a la serie de cinco reportajes que se han publicado en el diario que usted dirige, desde el pasado domingo 29 de septiembre, hasta el 3 de octubre del 2024, donde se mencionan a las empresas del grupo Vepamil de manera directa e indirecta. Los títulos de los reportajes son:

1. Investigan una presunta red de tráfico de combustibles, similar al caso Triple A. 2. Empresarios figuran en el radar del nuevo caso sobre combustibles. 3. El discurso de los asambleístas de ADN contra el tráfico de combustibles es de momentos. 4. Renán Borbúa figura como denunciante de presunta red. 5. El subsidio al combustible ha enriquecido a grupos poderosos.

Ante la información preliminar que se difundió en EXPRESO sobre la existencia de una investigación previa de la Fiscalía de Guayaquil a las empresas del Grupo Vepamil, iniciada por denuncia de un ciudadano, por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles, nos permitimos informar lo siguiente: 1. El Grupo Vepamil es una organización empresarial con más de 30 años de experiencia, que tiene alta confiabilidad entre sus clientes, cuenta con talento humano capacitado, efectividad en su operación, excelencia en su servicio y mejora continua. 2. El Grupo Vepamil no ha sido formalmente notificado de este proceso de investigación previa de la Fiscalía de Guayaquil. Sin embargo, garantiza que, cuando sea notificada oficialmente de este proceso, colaborará con las autoridades, a fin de esclarecer el caso y ratificar, así, su trayectoria de ética y transparencia. 3. Según se pudo observar en la página oficial de la Fiscalía, el proceso de investigación previa se debe a una denuncia de un ciudadano y no a un proceso iniciado por alguna autoridad de control, quienes han analizado previamente toda nuestra información. 4. Recientemente, como parte de la investigación efectuada por las autoridades de control a otra comercializadora, nos solicitaron y entregamos un detalle completo de la trazabilidad de las compras y ventas de los combustibles que las empresas del Grupo Vepamil realizaron en los últimos años. Dejando en evidencia que: a. La comercialización de combustibles nacionales se realiza exclusivamente desde la empresa Vepamil S.A. b. Vepamil S.A., en su negocio de combustibles, se dedica exclusivamente a la comercialización de combustibles en los segmentos Industrial y Naviero Nacional. No Automotriz. c. Nuestra operación en los segmentos indicados se realiza con total transparencia y apego a la ley. 5. El Grupo Vepamil es un motor de desarrollo en Ecuador y ratifica su compromiso de cumplimiento con la ley y sus clientes.

Sebastián Chávez Peña

Gerente General

Vepamil S.A.

Nota de la Redacción: Este Diario sostiene sus publicaciones sobre la base de información verificada, tanto de origen oficial, que circula públicamente, como de investigación propia de fuentes oficiales. De la misma manera realizó el ejercicio obligatorio de contrastación con las empresas y personas aludidas, entre ellas a la empresa Vepamil S.A.