Cartas de lectores | Navegar seguro en internet

Es hora de hablar sobre la prevención de riesgos en el uso de internet. Imagine un bosque digital lleno de enlaces salvajes y anuncios camuflados como arbustos encantadores. Antes de aventurarse, lleve su antivirus para despejar el camino de esos molestos ‘malware’.

Ahora, hablemos de contraseñas. No las elija como si fueran nombres de mascotas, ¡nadie quiere que su contraseña sea más predecible que un capítulo de telenovela! Mantenga sus aplicaciones y programas en forma. Actualícelos regularmente para mantener a raya virus y hackers. Su información personal es como un tesoro, no vaya gritando su ubicación a los cuatro vientos digitales. Comparta solo lo necesario, no sea que despierte a un ‘craker’ de ladrones de identidad. Si algo le parece sospechoso no haga clic. Confíe en su intuición. Evite enlaces extraños. Recuerde, el internet es como un parque temático, emocionante pero con algunas atracciones peligrosas. No confíe en extraños digitales ni haga clic en ofertas que suenen demasiado buenas para ser verdad.

Roberto Camana-Fiallos