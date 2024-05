Los maestros y estudiantes que quieren prepararse esperan que la ministra de Educación no siga la línea correísta que siguieron los morenistas, lassismo y el actual gobierno, por las leyes y decretos ministeriales que en lugar de lograr que los alumnos se preparen, resultó todo negativo por los siguientes puntos: 1. Los estudiantes tienen solamente derechos y no cumplen con sus deberes. Tal es así que ellos mandan en el aula. No estudian, no cumplen con las tareas y deberes, y no están bien uniformados, por ende el maestro tiene que ‘obedecer al estudiante’. Por esta razón profesores a los que les faltan cinco años para jubilarse quieren renunciar y buscar otro empleo o vender comida a domicilio para seguir pagando al IESS. 2. Los distritos deben desaparecer. Existe una denuncia de un padre de familia, pero no la investigan, o se da el caso del maestro que ha sido denunciado y no tiene defensa, por cuanto ellos son jueces y partes y en mucho de los casos el maestro es separado del magisterio; en nuestro cantón existe muchos casos. 3. Deben designar conserjes. El maestro cumple también de conserje, tiene que barrer las aulas e incluso los servicios higiénicos. 4 . Los nombramientos de maestros y personal administrativo deben pasar nuevamente a cada establecimiento educativo, como también las matrículas. De esta forma se conoce bien a cada alumno. 5. Los dineros del bar debe quedarse en cada colegio o escuela. Ellos sirven para la limpieza del local escolar. Que no vaya a los distritos, no se sabe qué hacen con esa plata. 6. Que los militares hagan el resguardos a los maestros y estudiantes para mayor tranquilidad.

Señora ministra, salve a la educación de nuestros niños y jóvenes, más que todo a estos, para que puedan ingresar a las universidades, se preparen y no fracasen como en la actualidad. No estoy exagerando, un bachiller de hoy no sabe las tablas de multiplicar, peor sacar una raíz cuadrada, por eso la mayor parte de los bachilleres no aprueba los exámenes de admisión. En sus manos está el ingreso de los nuevos bachilleres. Señora ministra, debe dar un seminario a los maestros que van a dar las materias que se impartían antiguamente, como Cívica, Moral, Ética y Economía Escolar, y también reparar los establecimientos educativos que están en mal estado por el abandono, ya que no hay conserjes que hagan el mantenimiento.

Gualberto Arias Bonilla