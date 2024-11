Cartas de lectores: Mensaje al presidente Noboa

He tenido que armarme de valor y paciencia, pero ya rebasó los límites de mi tolerancia, al ver que cada día se ve descontento por mantenernos en la oscuridad y en la delincuencia que avanza a pasos agigantados, mientras los ministros tienen que apagar el fuego, como sucedió con la ministra del Ambiente, encargada del Ministerio de Energía y Minas, un ente muy difícil de manejar, un ente técnico. El presidente Noboa se escuda en su ministra Manzano, para que salga a decir en cadena nacional cómo se va a racionar, pero la decisión no estuvo compartida por las cámaras ni por los comerciantes. Otra vez se equivocó, porque se cree todopoderoso y ‘sabe cuándo va a llover’. Otra mentira, la gente está hastiada de tanta burla; el pueblo se debate entre la oscuridad, la sequía y la delincuencia. Durán ya está convertida en la ciudad mas violenta del mundo, mientras la ministra del Interior manifiesta que ha bajado el índice de violencia en 27 % cuando escribí esta carta. Ganó en el juicio político porque sus interpelantes no estuvieron a su altura. Señor presidente, no distraiga a los pocos ministros que aún le quedan. Con todo respeto le aconsejo que se haga a un costado y no pretenda reelegirse por cuatro años más. Encargue a su vicepresidente a la que tanto miedo le tiene, y respete a la Constitución. Puede hacer su campaña política a ver si en realidad gana, por el desgaste inmenso que ha tenido. Dedíquese al empresariado de su padre.

Luis Mario Contreras Morales