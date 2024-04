Para buscar un culpable, no siempre hay que buscar lo más evidente, sino quien realmente se beneficiará del hecho. En la carencia de energía eléctrica, evidentemente quien sale muy mal parado de los apagones, más aún a pocas horas de elecciones que evaluarían su gestión y popularidad, aunque la temática de las preguntas no corresponda en absoluto a esos índices, es el señor presidente. Pensar que más allá de una inoperancia de ciertas carteras de Estado no hay atrás una agenda oculta de desprestigio sistemático al orden constituido en el Ecuador, es a mi criterio algo más que evidente y real, tal cual, posterior a que el gobierno de los fugados usara como costumbre los golpes de Estado blandos o el tan cacareado por el izquierdismo ‘lawfare’ contra las administraciones de turno que no sean de sus personales agrados. Iniciaron con una guerra interna con claros tintes narcodelictivos y sonaron las primeras alarmas de los acólitos de la izquierda en comentar que Noboa no estaba apto para gobernar dada su inexperiencia, situación contrarrestada por el presidente con una declaratoria de guerra interna que puso a varios narcodelincuentes en la cárcel. Pasaron después, ya con ayuda de la izquierda internacional, a mencionar que Noboa, en carros del Estado español, había gritado pasado de copas, de lo cual existían pruebas documentales y un video, que aún se espera sean presentados, aunque dicho hecho sucediera a fines de enero de este año. Luego, también con gobiernos acólitos de delincuencia de izquierda, se pretendió sacar furtivamente al exvicepresidente de Correa, que se escondía en la embajada mexicana, produciendo un ‘impasse’ grave al sacarlo con la fuerza pública desde los interiores de la embajada, acción que no tuvo más allá de una sanción moral, pero sí peticiones de compatriotas, entre ellos el propio Correa y otros fugados, de exigir al mundo sanción para Ecuador. Colombia, también aliado de la izquierda internacional, nos deja de suministrar energía y abona a la inoperancia de una exministra cesada y denunciada, manteniéndonos en oscuridad por varias horas. No quiero confirmar con lo relatado que España, México y Colombia son parte del ‘lawfare’ correísta contra Noboa, pero sí deja muchas sospechas de que las alianzas de izquierda siempre están activas cuando se necesita golpear a los gobiernos contrarios. ¡El malo es Noboa, el bueno es Correa y los feos, todos los ecuatorianos a los cuales se nos fue la luz!

Francesco Aycart C.